Et dire que Rajon Rondo a été tout proche de prendre sa retraite…

Sacré champion NBA en 2020 avec les Los Angeles Lakers, Rajon Rondo a eu une grande importance dans ce titre. Précieux en sortie de banc, le meneur de 34 ans a ainsi totalement relancé sa carrière sous les couleurs des Angelenos. Après ses excellents débuts aux Boston Celtics, le natif de Louisville a connu des échecs. Notamment son passage totalement raté aux Dallas Mavericks lors de la saison 2014-2015. Et justement, après cette aventure catastrophique dans le Texas, Rondo a sérieusement envisagé... de prendre sa retraite !

"Il m'a confié qu'il avait été à deux doigts de prendre sa retraite il y a quelques années. Après la catastrophe à Dallas avec les événements entre Rick Carlisle et lui. Ensuite, sur l'intersaison qui a suivi, il m'a dit que seulement deux équipes l'avaient contacté. Et du coup, il s'est dit : 'bon, peut-être que je n'ai plus envie de faire ça'. Il aurait donc pu réellement arrêter le basket", a fait savoir la journaliste d'ESPN Rachel Nichols lors de son intervention pour le podcast The Full 58.

Rajon Rondo veut son argent ! Adios les Lakers ?

Après cet échec, Rajon Rondo a connu trois franchises (Sacramento Kings, Chicago Bulls et New Orleans Pelicans) pour tenter de se relancer. Et finalement, il a retrouvé les sommets avec les Lakers. Le tout avec un réel impact dans la quête de son second titre NBA. Une belle renaissance qui devrait se transformer avec un joli chèque dans quelques semaines...