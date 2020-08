Rajon Rondo se rapproche doucement d’un retour avec les Lakers

Avant le début de cette bulle à Disney, les Los Angeles Lakers ont connu un coup dur avec la blessure de Rajon Rondo. Déjà privés d'Avery Bradley, indisponible pour cette fin de saison, les Lakers perdaient ainsi l'un de leurs meilleurs défenseurs. Victime d'une fracture du pouce, le meneur va mieux. Multipliant les soins pour revenir le plus rapidement possible, l'ancien joueur des Boston Celtics se rapproche petit à petit d'un retour. Ainsi, le vétéran de 34 ans va très bientôt rejoindre la Floride d'après son entraîneur Frank Vogel. Pour autant, Rondo ne débarquera pas dans la bulle dans un premier temps selon ESPN.

Cette arrivée du meneur en Floride indique en tout cas l'avancée de sa guérison. Et il s'agit d'une très bonne nouvelle pour les Angelenos. On le sait, en Playoffs, Rondo a pris l'habitude d'être encore plus performant. Et avec ses qualités défensives, il représente un atout dans le rotation de Vogel. Pour l'instant, les Lakers n'ont bien évidemment aucune raison de précipiter son retour. En effet, ils ont assuré mardi la première place de la Conférence Ouest. En tout cas, le retour de Rajon Rondo semble toujours prévu pour le premier ou deuxième tour des Playoffs. Un vrai renfort pour Los Angeles.