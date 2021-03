A 35 ans, Rajon Rondo se voit de temps en rappeler que beaucoup de ses adversaires en NBA étaient des petits garçons lorsqu'il a remporté le titre avec Boston en 2008. Le nouveau meneur de jeu des Los Angeles Clippers va prochainement faire équipe avec un joueur pour lequel il est une sorte d'icône.

Terrance Mann, 24 ans, place Rondo au-dessus de beaucoup de légendes du jeu dans son panthéon. La raison ? Il est à l'origine, à ses yeux en tout cas, de la réussite de son parcours jusqu'à la NBA. Le porte-bonheur de Mann, qu'il conserve dans son portefeuille depuis des années, n'est autre qu'une carte de Rajon Rondo sous le maillot de Kentucky.

"Je l'ai depuis que j'ai 8 ou 9 ans. Quelqu'un m'a donné cette carte et le même jour j'ai été sélectionné en équipe première avec mon club. Je me suis dit que je la garderais avec moi jusqu'à la NBA. Elle est dans mon portefeuille depuis ce temps. C'est un peu comme un porte-bonheur pour moi.", a expliqué Mann sur Zoom avec la presse.

Rajon Rondo est un personnage particulier, mais on peut supposer qu'il mettra un petit autographe sur la carte de son nouveau coéquipier pour lui donner encore plus de valeur. Et une fois cette formalité passée, il pourra se concentrer sur le fait d'aider les Los Angeles Clippers à faire mieux que la saison dernière en playoffs. Là aussi, Rondo est plutôt du genre talisman.

Les gagnants et les perdants de la deadline