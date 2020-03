Les Raptors peuvent se sentir soulagés. Au moins pour l’instant. L’incertitude planait autour de l’équipe canadienne, la dernière à affronter le Jazz – où Rudy Gobert et Donovan Mitchell ont tous les deux été testés positifs au COVID-19. L’ensemble de la formation de l’Ontario, joueurs et membres de l’encadrement, a été testé. Les résultats sont tous négatifs, même si une personne attend toujours le sien. Malgré cette bonne nouvelle, tous ceux qui ont voyagé à Utah lundi soir devront rester confinés chez eux, par précaution.

La NBA a suspendu la saison pendant 30 jours minimum. Les dirigeants n’excluent pas de reprendre le championnat et de finir en juillet. Mais il est aussi tout à fait possible que les playoffs et les finales soit tout bonnement annulées.