Ray Allen, ses vérités sur son come-back avorté en 2016

Ray Allen a disputé son dernier match en NBA lors des Playoffs 2014 avec le Miami Heat. Pourtant, pendant deux ans, l'ancien arrière a fait l'objet de nombreuses rumeurs concernant un potentiel come-back. En novembre 2016, il a décidé de mettre un terme à tous les bruits de couloir en officialisant sa retraite. Et visiblement, l'homme de 45 ans n'a pas apprécié cette période. Régulièrement annoncé aux Cleveland Cavaliers ou aux Golden State Warriors, Allen a tenu à livrer ses vérités concernant un come-back avorté en 2016.

"Toutes les rumeurs m'ont vraiment découragé. A la télévision, on a annoncé que j'allais signer à Cleveland. Et à cause de ça, ma maison à Miami a été cambriolé car les voleurs pensaient que je me trouvais à Cleveland. Alors que moi, je n'avais parlé à personne...

J'avais déjà gagné un titre, je ne cherchais pas forcément une bague (pour revenir, ndlr). Donc je voulais juste un bon package entre le temps de jeu et l'argent. Si les deux éléments étaient réunis, alors j'envisageais l'option. Mais sans ça, il n'y avait aucune chance de quitter Miami avec ma famille. Et il n'y a jamais rien eu de vraiment sérieux", a assuré Ray Allen pour The Posecast.