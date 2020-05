Reggie Miller, un shooteur aussi fort que Stephen Curry ?

Reggie Miller est membre du Hall of Fame et reste assez présent dans la mémoire de tous ceux qui ont commencé à suivre le basket avant le milieu des années 2000. Mais est-il tenu en assez haute estime par la génération actuelle ? Sans doute pas.

L'ancien détenteur du record de paniers à 3 points en carrière passe généralement derrière des snipers comme Stephen Curry, Klay Thompson ou Ray Allen dans l'esprit des gens. La métamorphose de la NBA en un immense champ de tir à 3 points ces dernières années aurait pourtant sans doute pu permettre à l'ancienne star des Indiana Pacers d'être un performeur encore plus incroyable.

Metta World Peace, qui l'a côtoyé pendant plusieurs saisons à Indianapolis, n'oserait même pas le mettre au 2e rang dans la hiérarchie des plus grands shooteurs de l'histoire, avec tout le respect qu'il a pour Curry.

"Reggie Miller est un aussi grand shooteur que Stephen Curry. Tu ne peux pas laisser l'un ou l'autre ouvert. Stephen est incroyable, mais si à l'époque il avait été impossible de toucher Reggie Miller... Comment est-ce que quelqu'un aurait pu défendre sur lui ? C'était impossible de lui laisser de l'espace".

Avec 2 560 paniers à 3 points en carrière, Reggie Miller est toujours deuxième de ce classement derrière Ray Allen. Mais lorsque l'on aura à nouveau droit à du basket en NBA, Stephen Curry n'aura plus que 65 paniers à 3 points à inscrire pour le dépasser. Il sera alors à nouveau temps de rappeler quel formidable joueur était le "Knick Killer", au-delà de sa capacité surnaturelle à scorer derrière l'arc de cercle à une époque où les joueurs ne prenaient pas encore 10 shoots primés par match.

En voilà un autre qui aurait pu compter un titre à son actif s'il n'était pas tombé à la fois sur Michael Jordan et, un peu plus tard, sur les Lakers de Shaquille O'Neal et Kobe Bryant. Et qu'est ce qu'on aurait aimé le voir aujourd'hui, profiter de sa taille (2,01 m) pour shooter par-dessus tout le monde...

Reggie Miller, c'est une participation aux Finales NBA, une finale de conférence perdue face aux Bulls dans une série en 7 matches, 5 All-Star Games, plus de 18 points par match en carrière et une médaille d'or olympique en 1996 avec Team USA.

The better 3-point shooter: Steph Curry (@StephenCurry30) or Reggie Miller (@ReggieMillerTNT)?

Metta World Peace (@MettaWorld37): "Reggie Miller shoots just as good as Steph Curry. Ain't no question about it." pic.twitter.com/GNgF6NRpqW

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 2, 2020