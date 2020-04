La Air Jordan 6 DMP est certainement la release la plus attendue du Printemps chez la marque au Jumpman. Initialement sortie en janvier 2006, elle faisait partie d'un pack qui à l'époque avait plus que régalé les sneakerheads. Comment ne pas s'extasier devant une double boite qui comprenait deux paires iconiques : une Jordan 6 noire (pour le premier titre de 1991) et une Jordan 11 Concord (pour la saison à 72 victoires), estampillées DMP pour "Defining Moment Pack".

Ces deux silhouettes reviennent souvent en première position dans les débats des Jojos préférées, dans leurs colorways Infrared et Concord. Néanmoins le pack avait pris quelques petites libertés, notamment en insérant du doré sur les uppers pour symboliser la victoire et le fameux adage "To the victory goes gold".

En 2020, c'est donc uniquement la 6 qui est rééditée, et pour avoir eue la chose en mains, on peut vous certifier que la qualité est au rendez-vous. Le nubuck noir est parfaitement lissé, le shape parfaitement respecté, le doré parfaitement placé sur le Jumpman de la languette, les contours de la air unit, le petit lacelock, le heel tab et le 23 du talon (qui est une vraie exclusivité sur cette version).

Deux autres petits détails si vous n'êtes pas encore convaincus ? Le 2020 sur la semelle intérieure, et la petite plaque commémorative en porte clé parfaitement identique à celle du pack OG.

Nous ne saurions donc trop vous conseiller de ne pas passer à côté de cette release histoire de ne pas poireauter encore 14 nouvelle années pour remettre le pied dedans. Alors dans votre "to do list" du confinement, une fois que vous avez terminé votre 67ème pain, recousu votre 13ème paire de chaussette et regardé le 19ème braquage de La Casa de Papel, cochez la case "6 DMP". Surtout à quelques jours de la diffusion des premiers épisodes de "The Last Dance"...

Cette Air Jordan 6 DMP sera disponible chez nos amis de Corner Street dès le 18 avril.

Les images de la Air Jordan 6 DMP :