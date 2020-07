Plus que 2 jours à attendre et la NBA mettra enfin un terme à un break de plus de 4 mois. Mais, on va reprendre doucement pour éviter le claquage.

Dans 48 heures la NBA fera son grand retour. Mercredi 22 juillet, les ballons recommenceront à rebondir et à raisonner (plus que d'habitude) dans les salles vides de la bulle Disney. Huit équipes seront de sortie : Orlando, Washington, Denver, New Orleans, Brooklyn, Sacramento, Miami et les Clippers. Et tout ça dès 21h heure française, puisque les matches se joueront l'après-midi aux USA de 15h à 20h.

Cependant, AP a annoncé que quelques ajustements sont prévus pour ces matches de reprise. Outre le fait que certains joueurs majeurs de ces 8 formations ne seront pas présents (Zion ? Beal, Irving, Jokic ? Kawhi ?), la NBA a décidé de réduire les quart temps de 12 à 10 minutes.

Car au delà des menaces liées au Covid-19, la NBA veut ménager au maximum les corps des joueurs qui, pour la plupart, ne sont pas encore totalement prêts à disputer des matches avec un vrai niveau d'intensité. Ajoutons à cela que les effectifs sont loin d'être au complet et que les rotations pourraient donc être très courtes.

La peur de la blessure bête avant même la reprise de la saison est donc la hantise de toutes les équipes. Certains coaches ont même plus ou moins annoncé que ces matches seraient davantage considérés comme des entrainements collectifs, surtout qu'ils pourraient ne pas être diffusés (ou que sur réseau local ?). Erik Spoelstra est d'ailleurs entré en contact avec les 3 adversaires du Heat pour évoquer la mise en place de situations de jeu spécifiques sur lesquelles les équipes souhaiteraient travailler.

Entre le 22 et le 28 juillet, chaque équipe jouera donc 3 matches pour se remettre dans le bain. Seul le premier match est concerné par les mesures de diminution du temps de jeu. Dès le deuxième match, les quart-temps seront bien de 12 minutes.

Président du syndicat des joueurs, Chris Paul n'était pas au courant de cette règle sur le temps de jeu lorsqu'il a été contacté par l'AFP... La NBA envisage également d'autres ajustements, notamment sur la tenue et la possibilité de jouer avec des jerseys d'entrainement. En revanche, il faudra attendre la reprise officielle du 30 juillet pour savoir les noms ou messages qu'auront choisi les joueurs pour leurs jerseys personnalisés.

