REVERSE MOOK #5 Kobe Bryant : Enfin disponible et en édition limitée ! 💫

Depuis le temps que nous l’attendions, nous pouvons enfin tenir notre Mook #5 spécial Kobe Bryant entre nos mains ! Nos abonnés et tous ceux qui l’avaient précommandé pourront très bientôt en faire de même, puisque les expéditions ont débuté aujourd'hui.

Mais attention, si vous n’êtes plus abonné ou que vous n’avez pas encore commandé votre exemplaire de ce numéro hommage au Black Mamba, il n’y a plus un instant à perdre ! Comme vous le savez, nos publications sont imprimées en édition limitée et cet opus s’annonce déjà comme un véritable collector.

Le Mook REVERSE #5, c’est un ouvrage de 256 pages et presque 1 kg avec des portraits inédits, des interviews exclusives, des analyses fouillées et des illustrations originales pour tout savoir de Kobe Bryant. Plus d'infos sur le sommaire ici.

Ne ratez pas l’occasion de mettre la main dessus, elle ne se présentera sans doute pas deux fois et nous avons hâte de connaître votre avis sur ce Mook que nous sommes particulièrement fiers de présenter à la communauté basket.