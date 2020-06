REVERSE MOOK #5 KOBE : en direct de l’imprimerie et bientôt chez vous !

Après des mois de travail et des semaines de patience de votre côté, votre Mook spécial Kobe Bryant de 256 pages arrive très prochainement.

Pari tenu ! Les nuits ont été courtes et l’encre a coulé, mais notre Mook #5 spécial Kobe Bryant est désormais terminé. Il est actuellement tout près de quitter les mains de notre imprimeur pour entamer le voyage qui le mènera jusqu'à votre boîte aux lettres.

En direct de l'imprimerie, nous voulions partager avec vous ces premières images des quelques planches fraichement imprimées hier matin. Reste maintenant à façonner les pages, puis à réaliser la couture et le pelliculage de la couverture.

Si vous n’êtes plus abonné ou que vous n’aviez pas précommandé votre exemplaire de ce numéro hommage au Black Mamba, ne perdez pas une minute et commandez-le… tant qu’il en reste ! Comme vous le savez, chaque Mook REVERSE fait l’objet d’une édition limitée et cet opus s’annonce déjà comme un véritable collector.

Encore un peu de patience...

Comme nous vous l’avions expliqué, nous avons décidé en dernière minute de rajouter 16 pages bonus à ce numéro pour y inclure des interviews exclusives supplémentaires. Tout ceci, couplé aux mesures restrictives post-COVID que notre imprimeur a dû respecter, a fait prendre quelques jours de retard à ce Mook. Les expéditions devraient donc débuter en milieu de semaine prochaine.

Merci dans tous les cas pour vos messages et votre enthousiasme, nous sommes certains qu’en voyant le résultat final vous conviendrez que cela méritait bien de ménager encore un peu plus le suspens.

En attendant que vous puissiez vous plonger dans ce numéro sur lequel nous nous sommes donnés à fond, nous espérons que vous êtes en pleine forme, prêts à repartir de l’avant après les diverses épreuves que nous venons de traverser.

Force à tous !

Un MOOK REVERSE spécial Kobe Bryant, c'est quoi ?