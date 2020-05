Richard Hamilton dévoile les deux superstars les plus humbles

Ancien joueur de la NBA, Richard Hamilton a encensé deux superstars pour leur grande humilité : Derrick Rose et Kevin Durant.

Présent en NBA de 1999 à 2013, Richard Hamilton a eu l'occasion de côtoyer plusieurs superstars dans la Ligue. Sacré champion NBA en 2004 avec les Detroit Pistons, l'ancien arrière a accepté de revenir sur sa carrière à l'occasion de son passage au micro du podcast All The Smoke. Après une anecdote folle concernant Michael Jordan aux Washington Wizards, Hamilton s'est confié sur les stars les plus humbles qu'il a croisées dans la Ligue.

"Personnellement, je trouve que Derrick Rose ressemble beaucoup à Kevin Durant. Comme je le dis toujours, D-Rose et KD, ce sont probablement les deux superstars les plus humbles que j'ai eu la chance de croiser dans ma vie. Et de mon point de vue, Rose (à son top, ndlr) était l'un des meilleurs meneurs de ce sport", a ainsi confié Richard Hamilton.

Un bel hommage de la part de Richard Hamilton. A la fin de sa carrière en NBA, "Rip" a eu la chance d'évoluer avec Rose à son apogée. Et forcément, il sait donc parfaitement de quoi il parle. Et au niveau des superstars, l'homme de 42 ans a eu l'habitude d'en côtoyer avec des partenaires comme Michael Jordan ou des adversaires comme Kobe Bryant. Derrick Rose et Kevin Durant peuvent donc apprécier.