Rick Carlisle s’agace des critiques sur le jeu de Kristaps Porzingis

Avec le retour de Luka Doncic, Kristaps Porzingis a été plutôt discret face aux San Antonio Spurs (102-98). Avec 13 points et 8 rebonds, l'intérieur des Dallas Mavericks n'était visiblement pas dans un grand soir. Et sur le plateau de TNT, Shaquille O'Neal mais surtout Charles Barkley ont critiqué le style de jeu du Letton. En résumé, les deux anciens joueurs lui ont reproché de ne pas représenter une véritable menace offensive dans la raquette. Des critiques injustifiées selon l'entraîneur des Mavs Rick Carlisle. En effet, après cette rencontre, le coach de la franchise texane, visiblement agacé, a réalisé une vraie mise au point.

"Poster à l'intérieur n'est plus une bonne action désormais. C'est aussi simple que ça, ce n'est plus une bonne action pour un mec de 2,21 mètres. On se retrouve dans une situation avec un bénéfice peu élevé. Nos chiffres sont bien meilleurs quand il se trouve derrière la ligne, nous sommes l'une des meilleures attaques de l'histoire sur le plan statistique. Et notre efficacité diminue drastiquement quand quelqu'un fait ce type d'action. Je le comprends, c'est contre-intuitif, mais ce sont des faits", a-t-il lancé.

"Il faut réaliser que ce jeu a changé. Il a évolué. Et Kristaps est un gars qui est bien plus efficace quand il se trouve derrière l'arc. Ce que j'aime avec le basket actuel, c'est qu'il valorise la lecture du jeu. Avec l'espace qu'il a, il peut profiter de la défense adverse pour filer au dunk ou donner des passes lobées à Powell. Quand un gars de 2,21 mètres sert avec une passe lobée un autre de 2,08 mètres, c'est plutôt cool si vous voulez mon avis", a confié Rick Carlisle face aux médias.

Autant dire que Rick Carlisle n'a pas l'intention de changer le style de jeu de Kristaps Porzingis.