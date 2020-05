Rick Fox donne une différence majeure entre Kobe Bryant et Michael Jordan

Kobe Bryant était obnubilé par Michael Jordan. Il a reproduit tous les gestes de son idole, sans le cacher d’ailleurs. Les comparaisons entre les deux hommes sont donc nombreuses. Avec plein de points communs. Mais les deux champions avaient aussi leurs différences. Rick Fox a souligné l’une d’entre elles.

« Que vous le vouliez ou non, Mike était en compétition avec vous. Il ne pouvait pas rouler de Chapel Hill à Wilmington sans faire la course. Michael voulait tout gagner », raconte l’ancien champion NBA.

« Je pense que Kobe est surtout en compétition avec lui-même. Il se met au défi et se fixe des objectifs et il a juste besoin de gens autour de lui pour l’accompagner. Il pratique un sport individuel au sein d’un jeu d’équipe. Et il domine. Mais dès qu’il est sorti du terrain, il ne cherche plus à faire la compétition avec vous. Il était obsédé par les objectifs qu’il s’était fixé à 15 ou 16 ans. »

Ancien joueur des Lakers, Rick Fox a côtoyé Kobe Bryant pendant de nombreuses années. Et en tant qu’ancien de North Carolina, il a aussi connu Michael Jordan. Au final, la distinction est très intéressante. Le Black Mamba a déjà confié qu’il ne cherchait qu’à dominer que sur un terrain de basket. Alors que MJ était un compétiteur maladif dans tous les aspects de la vie.