RJ Barrett, le jeune joueur le plus sous-estimé en NBA ?

Julius Randle est souvent présenté comme le premier facteur – avec le nouvel état d’esprit insufflé par Tom Thibodeau – du renouveau des New York Knicks. Et c’est plutôt justifié. Le néo All-Star enchaîne les belles performances (encore un triple-double cette nuit) et il est le leader de cette équipe. Mais RJ Barrett mérite lui aussi d’être mis en avant. Parce que le jeune canadien gagne vraiment en consistance et son potentiel reste vraiment intrigant.

Hier soir, il a tout simplement délivré la meilleure performance de sa jeune carrière en postant 32 points contre le Thunder, pour une nouvelle victoire des Knicks (119-97).

CQFR : Melo efface Hakeem, victoire en 3D pour Giannis et Harden

Même s’il n’est pas toujours aussi productif, RJ Barrett gagne en régularité depuis de nombreuses semaines maintenant. Ses prestations sont sous-estimées. Le jeune homme compile aujourd’hui 17 points, 6 rebonds et 3 passes de moyenne à 45% aux tirs et 35% à trois-points. Surtout, toutes ses statistiques sont en hausse par rapport à la saison dernière ! Il affiche même des chiffres plus flatteurs que ceux de Jayson Tatum lors de sa deuxième saison NBA.

Ça ne veut pas dire qu’il deviendra encore plus fort que la superstar des Boston Celtics. Mais Barrett, qui a été critiqué lors de sa saison rookie, prouve petit à petit qu’il méritait bien toute l’attention qu’il y avait autour de lui avant sa draft. Ses camarades de promotion Zion Williamson et Ja Morant sont encore plus impressionnants, mais il n’est pas si loin derrière. Un potentiel All-Star de plus pour les Knicks.