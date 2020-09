RJ Barrett, l’inquiétante comparaison avec le bust Josh Jackson

La première saison de RJ Barrett en NBA n'aura pas été complètement conforme à ses attentes. Le rookie des New York Knicks n'a statistiquement pas démérité avec 14.3 points et 5 rebonds de moyenne. Il a même été l'un des débutants les plus productifs de cette saison 2019-2020. Mais à côté de ça, on n'a pas encore senti chez lui l'âme d'un franchise player, ni la preuve que son statut de surdoué au lycée et à la fac pouvait déboucher sur du concret au plus haut niveau.

Enterrer un jeune joueur après une seule saison, surtout quand elle n'a pas été catastrophique, n'est pas très pertinent. Simplement, il faut reconnaître que le Canadien va rapidement devoir montrer à Tom Thibodeau qu'il peut vite devenir mieux qu'un joueur au potentiel inexploité. Pour cela, il lui faudra commencer à se démarquer d'un modèle statistique qu'il a emprunté depuis ses débuts en NBA : celui de Josh Jackson.

Arrêté et menotté, Josh Jackson a tenté de prendre la fuite

Aujourd'hui à Memphis, ou en tout cas au Hustle, l'équipe affiliée aux Grizzlies en G-League, l'ancien n°4 de Draft est arrivé en NBA avec d'énormes promesses, gâchée par une incapacité à exprimer pleinement ses qualités et à une vie privée pleine de complications. Les saisons rookie de Jackson et de RJ Barrett ont d'étonnantes similitudes et une vraie proximité pratiquement en tous points. Jugez plutôt cette comparaison faite par un utilisateur Reddit qui avait déjà pointé du doigt les ressemblances possibles entre eux en termes de profil avant même que Barrett n'arrive en NBA.

Moyennes par match lors la 1e saison en NBA

Player PTS FG% 3P% eFG% FT% REB AST STL BLK TOV RJ Barrett 14.3 .402 .320 .445 .614 5.0 2.6 1.0 0.3 2.2 Josh Jackson 13.1 .417 .263 .448 .634 4.6 1.5 1.0 0.5 1.9

Stats avancées lors de la 1e saison en NBA

Player PER TS% REB% AST% STL% BLK% TOV% WS BPM VORP RJ Barrett 10.7 .479 8.7 12.8 1.6 0.9 12.9 -0.5 -4.3 -1.0 Josh Jackson 11.8 .480 9.6 10.1 2.0 1.4 12.2 -0.7 -4.2 -1.1

Pour l'heure, RJ Barrett a l'air d'avoir une éthique de travail intéressante et un entourage stable, ce dont n'a pas pu jouir l'ancien ailier de Kansas. La carrière de Josh Jackson n'est pas terminée elle non plus. Les Grizzlies ont pris le pari d'essayer de le relancer et peut-être en retireront-ils les fruits la saison prochaine. Pour Barrett, il peut toujours bénéficier du doute. Sa première saison en NBA s'est déroulée dans l'environnement le plus médiatiquement toxique de la ligue, au sein d'un collectif bâti de travers et avec un coach qui n'a pas su ou pu aller au bout de ses idées.

Avec Tom Thibodeau, mais aussi son parrain Steve Nash à quelques kilomètres de là sur le banc de Brooklyn en cas de besoin, l'ancien Dukie aura normalement un terrain favorable pour progresser et faire taire les sceptiques.