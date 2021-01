RJ Barrett est en grande délicatesse avec son tir depuis quelques matches. Et les New York Knicks ont enchaîné trois défaites.

Le soufflé est déjà retombé. Après deux premières semaines prometteuses, les New York Knicks viennent d’enchaîner trois défaites à la suite. Dont la dernière en date hier soir contre les Charlotte Hornets (88-109). Avec un RJ Barrett à la peine et très maladroit. Il pointe à 16 sur 52 au cours de cette série, dont 1 sur 13 derrière l’arc à trois-points.

« Ça va venir », insiste Tom Thibodeau, rassurant. « Du moment qu’il prend des bons tirs. Mais il y a plein d’autres choses qu’il sait faire. Attirer la défense, créer des espaces, finir dans la peinture, provoquer des fautes. On veut qu’il soit complet. Il peut poster et driver aussi. Et je pense qu’il sera de plus en plus adroit à distance. »

RJ Barrett est en délicatesse avec son tir depuis ses débuts chez les pros. Le troisième choix de la draft 2019 tourne à 36% de réussite aux tirs et 18% à trois-points. Pour 16 points, plus de 7 rebonds et plus de 3 passes. Mais il n’est pas le seul en difficulté. Le rookie Immanuel Quickley est à 2 sur 23 sur les trois derniers matches.

« On a joué la plupart des meilleures équipes de la ligue. Tout le monde doit respirer un grand coup, regarder ce qui ne va pas et ce que l’on fait bien puis retourner sur le terrain. On doit juste continuer. Il nous manque la moitié de l’équipe. (…) On est jeunes et on va progresser. Il faut rester patient », temporise Austin Rivers.

Les Knicks pointent désormais à 5 victoires et 6 défaites. Il n’y a pas de raisons de paniquer. L’équipe est jeune et la saison est encore longue. Il y aura des hauts et des bas. Mais c’est un apprentissage. Pour RJ Barrett comme pour les autres.

Les Knicks prêts à recruter l’un des deux derniers joueurs actifs à avoir affronté Michael Jordan ?