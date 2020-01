Robert Archibald, seul Écossais de l’histoire de la NBA, est décédé

Robert Archibald n'a pas eu une immense carrière en NBA, mais aura marqué l'histoire de cette Ligue. Jeudi, l'ancien intérieur est décédé, pour une raison encore inconnue à l'âge de 39 ans. Sélectionné au #32 pick de la Draft NBA 2002 par les Memphis Grizzlies, il est ainsi devenu le premier, et pour l'instant le seul, Écossais à évoluer en NBA ! Peu utilisé avec 44 matches disputés en carrière, l'ex-joueur de l'université de l'Illinois sera ainsi baladé dans plusieurs franchises : les Phoenix Suns, l'Orlando Magic et les Toronto Raptors. Par la suite, il reviendra en Europe, et plus précisément en Espagne avec un passage sous les couleurs de Malaga. Finalement, l'international britannique prendra sa retraite en 2012 au terme des Jeux Olympiques de Londres. Depuis l'annonce de son décès, plusieurs hommages lui ont été rendus, notamment de la part de son ex-coéquipier Pau Gasol.

"Je suis triste, vraiment très triste. Robert Archibald, mon ancien coéquipier chez les Grizzlies est décédé. Mes pensées sont pour sa famille et ses amis", a ainsi publié l'Espagnol sur le réseau social Twitter.

"J'ai le cœur brisé d'apprendre le décès de mon ami et ex-coéquipier Rob. Il était sincèrement l'un des plus gentils et amusants mecs que j'ai rencontré dans ma vie. J'ai passé certaines de mes meilleures années avec lui et sa famille", a commenté l'ancien pivot Andrew Betts.

Le nom de Robert Archibald restera à jamais dans l'histoire de la NBA.