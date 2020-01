Robert Covington en tête de liste de trois grosses écuries

Avec son profil de "3 and D", Robert Covington a de nombreux courtisans et parmi eux l'équipe qui l'a envoyé à Minnesota il y un an, les Sixers

Avec la deadline du 6 février qui approche à grands pas, il ne reste plus beaucoup de temps aux franchises pour ajuster leurs effectifs. On parle évidemment d'Andre Drummond, le gros poisson du moment, mais aussi de D'Angelo Russell qui est la priorité des Wolves. Les Loups sont d'ailleurs très actifs puisqu'ils trouvé un deal avec Atlanta pour Jeff Teague. Avec une saison sans playoffs qui se profile, il va falloir changer des choses dans le Minnesota. Pour se faire, ils ont quelques assets sympas qui peuvent intéresser du monde. Robert Covington est évidemment tout indiqué. L'ailier fait partie de ces profils "3 and D" ardemment recherchés par les candidats au titre. On peut penser que Gersson Rosas peut s'en servir pour attirer D-Lo dans un échange avec les Warriors. Mais le président des opérations basket de l'organisation devrait avoir plusieurs offres, dont certaines de contenders affirmés.

Ce n'est plus un secret, Robert Covington est la target numéro un des Rockets. Depuis le départ de Trevor Ariza, les Texans n'ont plus cet ailier shooteur-défenseur qui leur manque tant. PJ Tucker obligé de jouer ailier-fort, le poste 3 est toujours vacant. Les Mavericks sont également sur les rangs, et eux ont bien plus à proposer que leurs voisins. Plus surprenants en revanche, les Sixers envisageraient de faire revenir celui qui a servi de monnaie d'échange pour Jimmy Butler. Certes, Philly a besoin de shooteur, mais pas forcément d'un nouvel ailier non créateur. Quoi qu'il en soit, les Wolves vont sans doute profiter de ces intérêts multiples pour faire monter les enchères.