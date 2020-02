Les Houston Rockets ont bougé la nuit dernière. Pour récupérer Jordan Bell et surtout Robert Covington, la franchise texane a accepté de sacrifier Clint Capela, Nene ou encore Gerald Green. A l'intérieur, avec le départ de Capela aux Atlanta Hawks, les Rockets ont désormais un manque avec seulement Tyson Chandler et Isaiah Hartenstein comme véritables pivots. Le plus souvent, l'entraîneur de Houston Mike D'Antoni va utiliser une tactique "small-ball" avec PJ Tucker au poste 5. Mais sur une campagne de Playoffs, les Rockets auront besoin "d'un grand". Notamment pour rivaliser avec Nikola Jokic ou encore Anthony Davis. Selon les informations du journaliste d'ESPN Tim MacMahon, les dirigeants texans recherchent désormais activement un pivot.

Par contre, Houston ne souhaite pas forcément d'un titulaire en puissance. Du coup, la direction des Rockets sera surtout à l'affût d'une belle opportunité. Que ce soit avant la deadline des trades jeudi ou parmi les joueurs libres par la suite. Il s'agit d'une stratégie logique pour l'actuel 5ème de la Conférence Ouest. Pour recruter Covington, le sacrifice de Capela était nécessaire, mais le Suisse apportait tout de même un profil bien précis dans la raquette. Et dans une campagne de Playoffs, un intérieur de ce type sera indispensable face aux grosses écuries de l'Ouest. Reste à savoir si la perle rare sera trouvée...