Les Sixers pénalisés par un beef entre Daryl Morey et le patron des Rockets ?

Daryl Morey pensait faire une pause après avoir quitté les Houston Rockets. Mais en réalité, le dirigeant a vite rebondi du côté des Philadelphia Sixers. Une annonce qui a bluffé Tilman Fertitta, le boss de la franchise texane. Il a visiblement mal pris cette nouvelle aventure. Depuis, il s’évertuerait à ne rien céder à son ancien employé.

On l’a vu au moment du transfert de James Harden. Les Sixers étaient dans la course et Morey espérait retrouver sa superstar. Mais plusieurs insiders assuraient alors que Houston n’enverrait certainement son MVP à Philly. Les Rockets ont finalement choisi l’offre des Brooklyn Nets.

Plus récemment, Morey espérait récupérer PJ Tucker. Et le vétéran avait l’air intéressé à l’idée de jouer en Pennsylvanie. Mais non, il a finalement été expédié aux Milwaukee Bucks. Deux concurrents directs des 76rs à chaque fois. Un simple hasard ? Probablement pas. Pas selon Jason Dumas de Bleacher Report.

Daryl Morey’s relationship with Tillman Fertitta has costed the Sixers, James Harden and PJ Tucker and I know that for a fact.

In fact, it encouraged Ferritta to send those two to rival contenders in the East. https://t.co/fB0nem5qZm

