Les Portland Trail Blazers vivaient une saison galère avant la suspension de la saison. Ils pouvaient encore espérer une qualification en playoffs. Mais pour ça, il aurait fallu finir l'exercice en boulet de canon et miser un crash des jeunes Memphis Grizzlies. Dans tous les cas, les performances de la franchise restent décevantes après une qualification en finales de Conférence l'an dernier. Et pour cause, Terry Stotts a été privés de plusieurs joueurs majeurs. D'abord Jusuf Nurkic, blessé depuis un an. Mais aussi Rodney Hood, victime d'une déchirure du tendon d'Achille début décembre. Même si'l ne bénéficie pas du statut de star, l'ailier était très important au sein de la rotation. Les Blazers marquaient par exemple 7 points de plus sur 100 possession quand il était sur le terrain. Conserver Hood est une priorité. Il peut tester le marché cet été. Mais vu sa blessure, ça semble peu probable qu'il prenne le risque de renoncer à 6 millions garantis. Surtout, il a l'air de savoir ce qu'il veut.

"Je suis certain que je serai à Portland la saison prochaine. Les histoires de contrat, ça se réglera tout seul. Je sais que je serai sous une tunique des Blazers l'an prochain", assure l'intéressé.

Rodney Hood tournait à 11 points par match avant de se blesser.