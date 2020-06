Rudy Fernandez pense que le Real Madrid a sa place en NBA

La question est classique. Les meilleures équipes européennes pourraient-elles jouer une saison complète en NBA ? Rudy Fernandez vient de relancer la question dans une interview avec Spanish DAZN TV. Pour lui, le Real Madrid aurait toute sa place dans la grande ligue américaine.

« Le Real Madrid serait capable de jouer en NBA, c’est sûr. Nous avons battu Oklahoma, c’était un match de présaison pour eux, ils démarraient, il y avait le voyage, etc. Ça n’a rien à voir avec la saison régulière, mais nous sommes une grande équipe très compétitive. »

Le match auquel Rudy Fernandez fait référence était une rencontre exhibition de 2016. Le Thunder n’avait certainement pas tout donné en défense, puisque le match s’était conclu, après prolongation certes, sur le score fleuve de 142 à 137. Victor Oladipo avait mis 34 points, Enes Kanter 29 et Russell Westbrook 18. Côté madrilène, Jaycee Carroll avait scoré 24 points, alors que Sergio Llull avait cumulé 22 pts et 9 pds et avait planté un trois-points au buzzer pour envoyer le match en overtime.

Difficile d’en conclure que le Real Madrid a le niveau pour jouer en NBA. Il n’empêche qu’il affiche un effectif très dense pour l’Euoleague. Et que le meilleur ennemi des Français a passé plusieurs années en NBA et sait donc de quoi il parle. Tout comme l’actuel pivot des Hornets Willy Hernangomez qui allait dans le même sens il y a quelques jours. Il faut néanmoins tenir compte du fait qu’il parlait lors d’un forum organisé par la Fondation Real Madrid :

« Chaque année, les différences (entre le basket européen et NBA) sont de plus en plus petites. Avec l’arrivée des joueurs européens en NBA, l’écart se réduit. Le Real Madrid est sans aucun doute une équipe de niveau NBA, qu’il s’agisse de la structure du club ou du niveau de compétitivité. Madrid recrute toujours les meilleurs joueurs et il y a des joueurs qui pourraient être en NBA. C’est la meilleure équipe d’Europe et elle pourrait être une équipe NBA. »

Peut-être s’emballent-ils mais tout dépend aussi de ce qu’ils entendent par être une équipe de niveau NBA. S’agit-il de rivaliser avec les meilleurs ? Les regarder les yeux dans les yeux ? Ou avoir le niveau d’équipes comme les Cavaliers, les Wolves ou les Warriors de cette année ?