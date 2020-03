Rudy Gobert a passé une sale soirée lundi. Déjà parce que le Utah Jazz s'est incliné à domicile contre les Toronto Raptors et qu'il a passé un match particulièrement frustrant avec 6 points et 4 rebonds en 32 minutes, ses plus faibles totaux de la saison en la matière. Ensuite parce qu'il n'a pas terminé la rencontre, expulsé à la suite d'une altercation avec OG Anunoby, l'ailier des Raptors. C'est bien Anunoby qui a lancé les hostilités en balançant son coude vers le visage du Français, mais le simple fait que Rudy Gobert aille confronter le Britannique lui a valu de quitter le terrain lui aussi...

WHAT IN THE WORLD IS OG ANUNOBY DOING HERE?

Look at him try to throw a nasty elbow at Rudy Gobert in transition 😧*

*OG Anunoby was ejected... and Rudy Gobert got ejected as well pic.twitter.com/zgnEftR3VU

— SLC Dunk (@slcdunk) March 10, 2020