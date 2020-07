Sacré meilleur défenseur de l'année en 2018 et 2019, l'intérieur du Utah Jazz Rudy Gobert se sent bien placé pour réaliser la passe de trois.

Rudy Gobert reste considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de la NBA actuelle. En 2018 et 2019, l'intérieur du Utah Jazz a été ainsi désigné comme "le défenseur de l'année". Une vraie reconnaissance pour le Français. Et dans l'histoire de la Ligue, un seul homme a réussi à remporter ce trophée trois années de suite : Dwight Howard entre 2009 et 2011. Et sur cet exercice 2019-2020, l'international tricolore a encore tenu son rang. Malgré des statistiques légèrement en baisse au niveau des contres, il reste le joueur avec le meilleur +/- défensif de la NBA ! Au point de croire à un triplé historique ?

"Je pense que chaque année est différente. Bien évidemment, cette année est vraiment spéciale, car la saison a été stoppée à un moment. Surtout que le moment décisif de la saison allait débuter.

Donc il s'agit d'une année différente. De nombreuses choses se sont déroulées, mais je pense que je suis effectivement dans la course. Je pense que c'est au sujet des choses que tu réalises pour ton équipe tous les soirs.

Et il y a aussi des gars dans d'autres équipes qui ont fait aussi du bon boulot. Ça va être intéressant de voir les résultats", a confié Rudy Gobert face à la presse.

Merci aux coaches NBA de respecter Rudy Gobert

Rudy Gobert s'impose comme l'un des grands favoris à sa propre succession. Cependant, la concurrence s'annonce tout de même rude. L'ailier des Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo et l'intérieur des Los Angeles Lakers Anthony Davis sont de sérieux prétendants à la victoire finale. Une lutte serrée en perspective.