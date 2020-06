Rudy Gobert met en avant  son métissage pour lutter contre le racisme

Le monde entier a été ému et choqué par la mort de George Floyd, un homme noir assassiné par la police à Minneapolis. Un nouveau cas d’injustice subie par les noirs aux Etats-Unis. Depuis, des manifestations se multiplient aux quatre coins du pays, et même au-delà, pour dénoncer les inégalités, le racisme et les violences policières. Et les joueurs NBA participent ! Ils sont même très investis. Nombreux sont ceux à prendre la parole. Dont le Français Rudy Gobert. Et son point de vue est particulièrement intéressant.

Né d’un père noir, l’ancien international Rudy Bourgarel, et d’un mère blanche, le pivot du Jazz a pris exemple sur sa famille pour parler des discriminations.

1/2 Nature made this possible for a reason. It’s always easier to choose hate and fear over love and compassion. The reality is if we want change, it starts by all looking into ourselves first, and then come together because no one can do it alone. pic.twitter.com/FjyeZBnQU8 — Rudy Gobert (@rudygobert27) June 11, 2020

2/2 I want my future kids and all the younger generations to live in a world where they can all be treated as equal. It starts with education and of course by holding each other accountable as human beings. I believe that we can do it. — Rudy Gobert (@rudygobert27) June 11, 2020

« La nature a rendu ça possible pour une raison. C’est toujours plus facile de choisir la haine et la peur plutôt que l’amour et la compassion. La réalité c’est que si nous voulons du changement, il faut d’abord faire son introspection pour ensuite se réunir tous ensemble. Car personne ne peut tout faire tout seul.

Je veux que mes enfants et toutes les générations futures puissent grandir dans un monde où ils sont tous traités d’égal à égal. Ça commence avec l’éducation. Je suis persuadé que nous pouvons y arriver. »

Rudy Gobert ne poste pas souvent des photos de ses parents. Mais ses mots sont très justes. Réfléchis. Une bien belle prise de position de la part du joueur de l’Equipe de France.