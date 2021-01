Rudy Gobert secoue le Jazz pour retrouver de l’agressivité

Le Utah Jazz a chuté face aux Phoenix Suns (95-106) la nuit dernière. Malgré un bon Rudy Gobert (18 points, 14 rebonds), la franchise de Salt Lake City n'a pas été en mesure de rivaliser avec une solide équipe de Phoenix. Très rapidement, les hommes de Quin Snyder ont semblé dépassés par les événements.

Plus agressifs, les Suns ont réussi à faire la différence et n'ont plus jamais douté. En face, le Jazz a donc perdu la bataille sur l'un de ses points forts : l'agressivité. En bon leader, Gobert n'a pas hésité à prendre la parole pour réaliser un rappel.

"Les équipes sont plus agressives et tentent de nous gêner par rapport à notre production offensive. Et il nous faut toujours trop de temps pour réagir. Je pense que nous devons analyser la situation, analyser la défense adverse, et nous avons les armes pour répondre à cette agressivité. Mais il ne faut pas prendre trop de temps à le faire. Quand nous allons parvenir à régler ça, nous allons être en mesure de marquer contre toutes les équipes. Il faut simplement répondre physiquement. Nous avons tout ce qu'il faut pour contrer les qualités défensives adverses", a ainsi assuré Rudy Gobert pour le Salt Lake Tribune.

Rudy Gobert revient sur l’épisode malheureux des micros

Un constat plutôt lucide de la part du Français. Sur les derniers matches, le Jazz a été agressé par les équipes adverses. Et dans ces conditions, cette équipe perd l'un de ses atouts majeurs. Il va falloir retrouver cet état d'esprit "d'agresseur". Et Rudy Gobert a donc fait passer le message...