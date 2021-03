Le coup de gueule de Rudy Gobert après la défaite du Jazz

Après un début de saison canon, le Utah Jazz stagne un peu. L’équipe de Salt Lake City affiche un bilan un peu moins flatteur de 5 victoires et 6 défaites au cours des 11 derniers matches et elle a même perdu à 4 reprises sur ses 6 dernières sorties. Avec un nouveau revers concédé hier soir contre les Golden State Warriors (119-131). Une défaite qui a agacé Rudy Gobert.

« Steph est Steph mais certains de leurs autres joueurs ont pu marquer des paniers bien trop facilement. Nous aurions pu faire du bien meilleur boulot en défense. On doit mieux défendre en équipe. Il faut comprendre que si chacun d’entre nous ne tire pas de la fierté à défendre, on ne se mettra pas dans une position pour gagner », confie le pivot français.

« On doit tous se regarder dans un miroir et réfléchir à ce que l’on peut faire mieux tout en restant dans le cadre collectif. On a perdu nos principes défensifs sur les derniers matches. »