Russell Westbrook en a marre d’être traité comme un bad guy

Même si les Warriors sont inoffensifs cette saison, Russell Westbrook ne peut s'empêcher d'avoir une petite rancœur contre l'équipe qui lui a piqué son Kevin Durant chéri il y a quelques années, après lui avoir interdit l'accès aux Finales NBA. A +35 en faveur de Houston la nuit dernière, le meneur All-Star s'est un peu frité avec quelques joueurs de Golden State, Damion Lee notamment, après avoir visiblement essayé de discuter du pays avec Andrew Wiggins et Klay Thompson sur le banc. Russell Westbrook a été éjecté...

Après la rencontre, le meneur des Rockets a exprimé sa frustration et son sentiment d'injustice. Il a raconté à Nick Friedell d'ESPN le déroulé des événements selon lui.

"Bien sûr, je suis quelqu'un d'émotif, mais si vous regardez la vidéo, je percute Damion Lee, mais sans faire exprès. Je vais au panier, il se fait toucher, il me dit quelque chose, je lui dis aussi quelque chose. Je reste là et un gars vient pour m'enlever le ballon des mains. Des gars viennent alors en courant autour de moi, mais je ne bouge pas... Sauf que je suis encore décrit comme le mauvais garçon dans cette situation..."

Russell Westbrook est le leader en NBA cette saison au classement du nombre de fautes techniques. L'ancienne star du Thunder en a reçu 13 et a été éjecté à deux reprises. Derrière lui au classement, dans l'ordre : Marcus Morris et Draymond Green (2e ex-aequo), Kyle Lowry, DeMar DeRozan et Trae Young, qui ont tous atteint la barre des 10 fautes techniques.

Les stats de Russell Westbrook en 2019-2020