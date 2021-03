Encore une preuve que Russell Westbrook est un super coéquipier

Parce qu’il est un compétiteur acharné et entêté sur le terrain, Russell Westbrook a souvent été dépeint – injustement et à tort – comme une tête de con (désolé mais c’est le mot) par certains observateurs. Et ce n’est pas normal. Ils ont directement établi un lien entre son jeu et sa personnalité, assez souvent liés cela dit. Le comportement de la star avec les journalistes allait encore plus dans ce sens. Russ faisait office de diva. De mec ingérable. Voire même de terreur auprès de ses camarades.

Mais c’est faux ! Faux, faux et faux ! Cela fait des années que ses coéquipiers répètent tous, les uns après les autres, qu’il est un mec génial. Pas juste ses coéquipiers d’ailleurs. Les employés du Thunder étaient unanimes à son sujet. Bon, son image a déjà été réhabilité depuis longtemps – maintenant c’est juste son jeu qui est critiqué – mais si jamais cela ne suffisait pas, Bradley Beal a apporté un témoignage supplémentaire.

« C’est sans doute le meilleur coéquipier que j’ai connu au cours de ma carrière. Tout le monde avait son opinion à propos de Russ avant qu’il n’arrive chez nous. Mais ici, il a été génial », confie l’arrière All-Star des Washington Wizards.

Russell Westbrook a été apprécié partout. Il a son caractère bien à lui sur le parquet. Mais en dehors, il prend décidément soin de ses compagnons d’armes et c’est tout à son honneur.

