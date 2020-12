Russell Westbrook va-t-il quitter les Houston Rockets ? Depuis plusieurs semaines, il se dit que le meneur de jeu a demandé son départ de la franchise texane. Tout comme James Harden. Et contrairement à l'arrière, le joueur de 32 ans ne sera pas forcément retenu dans l'hypothèse d'une offre intéressante.

Il se murmure que les Rockets sont ainsi prêts à l'échanger contre plusieurs jeunes talents. Mais avec son contrat XXL et ses performances sur le déclin, l'ancien de l'Oklahoma City Thunder ne suscite pas un intérêt énorme au sein de la NBA. Pour l'instant, il y a simplement eu des rumeurs avec les Charlotte Hornets, les New York Knicks et les Washington Wizards.

Mais rien de réellement concret au final. Et selon les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, une autre formation a pris des renseignements concernant Westbrook : les Cleveland Cavaliers. Avec l'objectif de retrouver les Playoffs, la formation de l'Ohio a étudié cette possibilité.

Houston ne bradera pas Harden et Westbrook, quitte à aller au clash

Mais finalement, après des premières discussions, les négociations ont rapidement échoué entre les deux camps. En effet, les Cavs ont vite compris qu'ils n'allaient pas être en mesure de satisfaire les demandes des Rockets. Visiblement, Houston se montrait trop gourmand par rapport aux jeunes talents réclamés.

Cette nouvelle confirme en tout cas la position des dirigeants des Rockets. Même sous pression face aux envies de Russell Westbrook et James Harden, ils ne comptent pas se précipiter afin d'obtenir la meilleure offre possible. Quitte à débuter la saison dans des conditions très particulières ? Possible...