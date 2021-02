La nuit dernière, les Washington Wizards ont enregistré leur 5ème succès consécutif. Une série que personne n’aurait osé rêvé à D.C. tant le début de saison a été catastrophique. Si Bradley Beal continue de scorer dans tous les sens, c’est la montée en puissance de Russell Westbrook qui semble faire la différence.

L’ancienne star du Thunder a clairement haussé le ton sur le terrain, comme le notait Antoine ce matin dans son focus (voir le « A lire aussi » plus bas). Et son impact semble aussi énorme dans le vestiaire. On se souvient bien évidemment de la haute estime que ses anciens équipier du Thunder lui portait. Même une fois parti, tous parlaient de lui en termes élogieux.

Visiblement, il ne lui a fallu que quelques semaines à Washington pour devenir un personnage central du vestiaire des Wizards. Un vrai leader. Rui Hachimura semble d’ailleurs imputer une bonne partie des progrès récents de l’équipe à une prise de parole décisive de Russell Westbrook.

Rui Hachimura said Russell Westbrook asked each role player to define what their role is in front of the group at a recent practice. Several players have cited the newfound clarity in roles as having helped lead to the winning streak.

