James Harden n'a pas brillé sur le Game 7 remporté par les Houston Rockets face à l'Oklahoma City Thunder (104-102). 17 points à 4/15 aux tirs et 4 ballons perdus. Et pourtant, l'arrière a été décisif. Son contre sur Luguentz Dort dans les derniers instants de la partie a été déterminant. Une action défensive essentielle. Et par le passé, l'ancien joueur d'OKC faisait souvent l'objet de moqueries pour ses oublies défensifs. Depuis, malgré un vrai réveil dans ce secteur de jeu, il traîne une mauvaise réputation. Des critiques injustes pour son partenaire Russell Westbrook. Le meneur de jeu a ainsi défendu son coéquipier devant les médias.

"James a toujours été actif en défense. Si les gens et les médias veulent réellement regarder les statistiques, car je sais que vous aimez ça, vous allez avoir votre réponse. Les gens ont toujours l'ancienne perception de James, quand il perdait son mec en défense et ses erreurs. Mais il a progressé. Pas seulement cette année, j'avais déjà vu personnellement des progrès. C'est un formidable attaquant et quand on voit une erreur de sa part en défense : 'oh il ne peut pas jouer en défense'. Ce n'est pas vrai. Interceptions, ballons déviés, son net rating défensif, peu importe l'intérêt de cette connerie, il est en haut dans les statistiques", a défendu Russell Westbrook.

Effectivement, James Harden fait les frais de sa réputation. Car défensivement, il a vraiment progressé ces dernières années. Et avec cette action décisive sur un Game 7, le barbu des Rockets l'a encore prouvé.