La réaction culte de Russell Westbrook après l’un des pires lancers de l’Histoire

Ça arrive même aux meilleurs. Une bonne remarque qui nous trotte en tête après la soirée de Saint Valentin. Mais on parle bien sûr de basket (vous avez cru quoi ? FC Centre de formation Thierry Normandie ici). On parle même de Russell Westbrook et d’une tentative de lancer-franc qui a tourné au désastre, voire à la parodie.

Le meneur des Washington Wizards a envoyé ce que l’on appelle dans le jargon un sous-marin (persuadé d’avoir déjà entendu ça un jour).

Déjà, ce tir est resté sans conséquence puisque la franchise de D.C. a battu les Boston Celtics, 104 à 91, avec 13 points, 9 rebonds et 11 passes de son All-Star. Mais ce lancer-franc ne restera décidément pas dans les annales. Ou peut-être que si. Ne serait-ce que pour la réaction culte du bonhomme.

Par contre, très franchement, des saucissons balancés depuis la ligne (ça aussi on a déjà dû l’entendre), on en a vu des pires. On commence avec notre Tony Parker national.

Andris Biedrins était lui tellement nul aux lancers que quand vous tapez son nom dans YouTube, la première proposition est directement "free throw".

Dans un style plus acrobatique, il y a celui-ci, en NCAA :

Mais la palme revient sans aucun doute à Desagna Diop avec ce... aucun mot pour décrire, juste regardez.

Allez, une petite compile pour la route. Avec même du LeBron James dedans.

