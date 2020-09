Russell Westbrook dépité par le manque d’envie des Rockets

Les Houston Rockets se retrouvent en grande difficulté. La nuit dernière, la franchise texane a été battue par les Los Angeles Lakers (100-110) dans le Game 4. Dans cette série, les Californiens se rapprochent de la qualification (3-1). Et le plus inquiétant, les Rockets ont affiché un vrai manque d'envie sur cette partie. Car malgré une fin de rencontre un temps relancée, les hommes de Mike D'Antoni ont été dépassés par l'intensité des Angelenos. De son côté, Russell Westbrook a ressenti cette différence entre les deux équipes sur le parquet. Et le meneur de Houston n'a pas apprécié...

"Je n'ai aucune explication pour vous. Chez tout le monde, il aurait dû y avoir un sentiment d'urgence... Dans le 4ème quart-temps, nous nous sommes battus, c'est bien. Mais c'est que nous devons toujours faire. Ça va demander beaucoup d'efforts. On va probablement devoir être dans l'inconfort, faire des sacrifices. Mais nous devons nous secouer. Il s'agit de notre meilleure chance de gagner, il faut se bouger", a lancé Russell Westbrook pour ESPN.

En effet, sur ce match, les Rockets ont donné l'impression d'accepter la domination des Lakers. Et même dans le dur, Russell Westbrook n'a pas l'intention de baisser les bras... Reste à savoir si cet état d'esprit va suffire pour relancer cette série.