Russell Westbrook avait une dent contre les Kings…

La nuit dernière, les Houston Rockets ont pris le meilleur sur les Sacramento Kings (113-104). Malgré une frayeur dans le dernier quart-temps, la franchise texane a longtemps survolé les débats. Avec notamment de belles performances pour le duo Russell Westbrook (28 points) - James Harden (34 points). Et justement, le meneur de jeu des Rockets avait vraiment envie de bien faire sur ce match. Pourquoi ? A cause de la précédente rencontre entre les deux formations. Il y a deux semaines, Sacramento avait dominé Houston sur un tir au buzzer de Nemanja Bjelica. Et Westbrook avait hâte de recroiser le chemin des Kings.

"Ce match, nous l'avions bien évidemment sur notre radar. Et je me suis assuré que tout le monde était conscient du contexte. Je trouve que nous avons fait un bon boulot, avec notamment un haut niveau en défense. Nous avons été fidèles à nous-mêmes, la différence a été ainsi réalisée en défense, pas en attaque. Car, c'est vrai, nous avons bien évidemment une grosse puissance offensive, mais nous devons nous reposer sur notre défense", a commenté Russell Westbrook pour ESPN.

Russell Westbrook a toujours eu cette mentalité. L'ancien joueur de l'Oklahoma City Thunder se nourrit des critiques, des rivalités et des défaites. Il n'oublie rien. Et les Kings l'ont donc payé...