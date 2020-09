Une bulle NBA avec des matches à huit clos, ou presque. Et Russell Westbrook qui réussit à s’embrouiller avec un spectateur présent dans la salle. Cherchez l’erreur. Aucun fan n’est pourtant admis au sein du campus Disney. En revanche, les familles, elles, ont débarqué à Orlando depuis la fin du premier tour des playoffs. Et c’est donc avec le frère que Rajon Rondo que le meneur des Houston Rockets a échangé des insanités en pleine rencontre hier soir.

Security asked Rajon Rondo’s brother to leave the stands after he exchanged words with Russell Westbrook. pic.twitter.com/5jG1hkInN6 — SportsCenter (@SportsCenter) September 13, 2020

« Les gens qui sont présents dans la salle sont censés se taire et regarder le match. C’est la règle, surtout avec les familles qui sont ici. Apparemment, vu que Rondo parlait mal, son frère a voulu se joindre à la discussion. Ça va, ce n’est rien. Il a voulu défendre son frère. Mais les règles s’appliquent à tout le monde », confiait le meneur des Houston Rockets.

William Rondo a été expulsé par le service de sécurité de la salle après l’échange verbal. La NBA a effectivement interdit aux membres des familles d’être agressifs lors des rencontres. Et on comprend. Il n’y a pas d’autres personnes dans le public ou presque, les insultes ou les vannes sont entendues beaucoup plus facilement et il serait dommage de créer des tensions entre les proches des différents joueurs. Mais là, le frangin de Rajon Rondo n’a justement pas proféré d’injures à l’encontre de Russell Westbrook.

« Il n’a rien fait de fou. Il a juste dit qu’il était nul. Ce n’était pas irrespectueux », commentait le vétéran des Los Angeles Lakers.

On avoue que ça nous fait quand même marrer d’imaginer un proche de Rondo chambrer Westbrook en plein match. Devant sa propre famille. Ça a un petit côté match de départ’ qui ne nous déplaît pas.