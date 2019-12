Russell Westbrook, le fan banni par le Jazz réclame 100 millions de dollars !

En mars dernier, Russell Westbrook avait eu une grave altercation avec un fan du Utah Jazz. A l'époque à l'Oklahoma City Thunder, le meneur n'avait pas hésité à menacer cet homme, accompagné de sa femme. "Je le jure. Je vais te défoncer. Toi et ta femme, je vais vous défoncer. Sur tout ce que j'aime, je te le promets", avait lancé Westbrook. Cette réponse, très virulente, de la part du joueur des Houston Rockets avait été provoquée par le supporter. Ce dernier lui a dit de rester à genou "comme il le faisait avant" selon le joueur. Finalement, le Jazz avait décidé de bannir ce fan. Et de son côté, la NBA avait sanctionné la star d'une amende de 25 000 dollars. Mais l'affaire vient de vivre un nouveau rebondissement.

Selon les informations du Washington Post, le supporter en question, Shane Keisel, et sa femme ont décidé de se tourner vers les tribunaux. Ils ont ainsi déposé une plainte contre Westbrook, mais aussi contre le Jazz, pour "préjudice moral" et les "dénégations mensongères". Car si la réaction de la star avait été filmée, les provocations du fan n'ont pas été captées par une caméra. Du coup, il se défend d'avoir tenu des propos racistes et assure qu'il chambrait Russell Westbrook concernant une éventuelle blessure au genou... Victime de menaces de mort et licencié de son emploi après cette affaire, Shane Keisel réclame désormais 100 millions de dollars de dédommagement.