Russell Westbrook, une boulette qui coûte cher aux Wizards

Ce qui distingue les joueurs les plus clutch de leurs pairs, c’est leur capacité à rester lucide dans les moments les plus tendus des matches. Tous les basketteurs NBA sont capables de mettre des paniers incroyables. Par contre, seuls les plus solides mentalement gardent cette facilité à le faire quand la pression est à son comble. Pendant des années, Russell Westbrook était d’ailleurs l’un des meilleurs (oui !) dans ce genre de situation. En revanche, il s’est bien raté hier soir. Les images.

Moins d’une seconde à jouer et une possession cruciale. Le moment où il faut rester concentré et s’appliquer pour trouver la meilleure solution. Sauf que le meneur All-Star a balancé la balle en touche alors qu’il effectuait lui-même la remise en jeu… Du coup, les Sacramento Kings l’ont emporté sur le fil, 121 à 119.

Russell Westbrook avait aussi raté deux dunks dans les quatre dernières minutes. Mais ça ne l’a pas empêché de compiler un nouveau triple-double : 26 points, 14 rebonds et 10 passes décisives.

