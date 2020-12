Les mots forts de Russell Westbrook sur sa personnalité

Il y a un truc qui nous échappe. Parfois, voire même souvent, en lisant les avis de certains passionnés de basket, on se rend compte que Russell Westbrook est perçu comme un « connard. » Mais pourquoi ? Pourtant, tous ses coéquipiers laissent présager du contraire. L’ancien MVP est adulé partout où il est passé ! Partout ! Dans toutes les équipes. Tous ses camarades. Il fait l’unanimité.

Alors pourquoi ce jugement, qui plus est erroné ? Peut-être parce que certains, en le voyant jouer, si combatif, si hargneux, parfois si soliste, s’imaginent qu’il est exactement pareil dans la vraie vie. Un côté snob, hautain, égoïste. Un connard quoi. Sauf que ça ne définit pas du tout Russ en tant qu’homme.

« Ma manière de jouer induit les gens en erreur sur ma personne. Je suis complètement différent sur et en dehors du terrain. Sur le parquet, je n’ai aucun ami. J’essaye juste de défoncer tout le monde. Je n’ai pas le temps de serrer des mains », explique le meneur All-Star.

« Je ne suis pas le mec le plus simple à comprendre. Mais ce que je suis en tant que coéquipier, en tant que personne, en tant que père, c’est ça qui compte le plus pour moi. Je continue de soutenir mes camarades et d’essayer d’inspirer tout le monde. »