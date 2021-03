5 joueurs des Spurs seraient disponibles pour un trade !

Les San Antonio Spurs devaient entamer leur reconstruction cette saison. Mais comme ils sont coachés par Gregg Popovich, comme ils ont des bases de jeu solides et comme ils savent dénicher des talents sortis de nulle part, les éperons sont finalement encore en course pour disputer les playoffs. Ils occupent la septième place de la Conférence avec 18 victoires et 14 défaites.

Mais même avec des bons résultats, la franchise texane ne perd pas de vue son processus de transition. Selon The Athletic, cinq joueurs de l’effectif seraient disponibles sur le marché. Et pas n’importe lesquels ! Shams Charania cite LaMarcus Aldridge, DeMar DeRozan, Rudy Gay, Patty Mills et Trey Lyles.

The Spurs are listening to inquiries on LaMarcus Aldridge, DeMar DeRozan, Rudy Gay, Trey Lyles and Patty Mills, per @ShamsCharania. All are pending free agents. 📚: https://t.co/r1SZjfLJeV pic.twitter.com/1icNEaaR55 — The Athletic (@TheAthletic) March 4, 2021

Il y a un point commun entre ces cinq joueurs : ils arrivent tous en fin de contrat à l’issue de la saison. Les Spurs pourraient donc les perdre sans contrepartie si jamais ils ne les envoyaient pas ailleurs d’ici là. Après, ils ne se sépareront sans doute pas des cinq joueurs en question. Mais s’ils peuvent récupérer un asset ou deux en échange de certains d’entre eux, autant tenter le coup.

Si possible tout en parvenant à rester compétitifs. La franchise peut de toute façon compter sur Dejounte Murray, Derrick White, Keldon Johnson ou encore Lonnie Walker IV pour porter l’équipe.