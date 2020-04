L'arrivée de Leon Rose comme président des New York Knicks devait être synonyme de changement. Pour le moment, et même s'il reste du temps pour préparer l'avenir, il semblerait que le nouveau boss joue la carte de la prudence. Selon Shams Charania de The Athletic, les Knicks vont conserver Scott Perry, leur General Manager. Ils avaient la possibilité de s'en séparer dès le mois de juin puisque son contrat arrivait à expiration. Et à vrai dire, on s'attendait plutôt à ça...

Scott Perry, arrivé en 2017, n'est pas l'unique responsable de l'absence de progression des Knicks, mais il était quand même aux commandes sur les dernières intersaisons où la franchise n'a pas vraiment brillé lors de la free agency ou de la construction du groupe. Peut-être Rose voulait-il simplement attendre que la situation se stabilise en NBA et ne pas faire de changement radical.

La prochaine question qui se posera à Leon Rose concerne le head coach. Mike Miller n'est qu'intérimaire, mais il est très populaire auprès des joueurs et son bilan depuis le départ de David Fizdale est plutôt intéressant. Les noms évoqués jusque-là sentent un peu le réchauffé et on ne serait finalement plus étonnés de voir Miller confirmé pour une saison lui aussi. L'approche patiente n'est pas le fort des New York Knicks, mais c'est peut-être celle qu'il leur faut pour le moment...