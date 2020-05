Scottie Pippen adoube son meilleur ennemi Jerry Krause

Tout au long de "The Last Dance", Jerry Krause a renvoyé l'image du dirigeant détesté par toute l'équipe des Bulls, à commencer par Michael Jordan et Scottie Pippen. Ces deux derniers avaient même été jusqu'à bizuté Toni Kukoc aux JO 92. Parce que le Croate avait été un choix de Krause. S'il y a eu une "Last Dance", c'est parce qu'il a décidé que 1998 était la fin de l'aventure pour cette dynastie légendaire. Il y a aussi eu cette prise de bec avec Scottie Pippen sur fond de salaire qui a conduit ce dernier à une sorte de grève. Globalement, Jerry Krause a été la principale source de tension aux Chicago Bulls de cette époque.

Mais il n'empêche que c'est lui qui a construit cette équipe depuis les fondations jusqu'à la surface. Il a fait confiance à Phil Jackson, alors sans expérience NBA. À des joueurs à la réputation sulfureuse comme Dennis Rodman. À des joueurs sous-côtés à leurs débuts comme Scottie Pippen. Il avait tout simplement un temps d'avance sur tout le monde. Et malgré les conflits ouverts avec Pippen, le lieutenant de MJ a été obligé de constater l'évidence : que rien n'aurait été possible sans Jerry Krause.

"On ne peut lui taper dessus, il faut lui donner du crédit. Et il le mérite parce qu'il a été le GM de ces équipes. J'ai eu tout un tas de bonnes personnes dans ma vie et c'est pour ça que le succès est arrivé. J'ai joué avec Phil Jackson, le meilleur coach de l'histoire. J'ai joué avec Michael Jordan, le meilleur joueur de tous les temps. Jerry Krause, évidemment, le meilleur GM de l'histoire."

Ces quatre hommes, dans leur rôle respectif, resteront à jamais comme ceux qui ont rendue cette aventure de six titres en huit ans possible.