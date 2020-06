Le Sheed explique comment Scottie Pippen a changé les Blazers

La dynastie des Chicago Bulls a été démantelée en 1998. Juste après « The Last Dance ». Michael Jordan est donc parti à la retraite. Mais son acolyte Scottie Pippen a continué à courir après un septième titre de champion NBA. D’abord pendant un an aux Houston Rockets, où son association avec Hakeem Olajuwon et Charles Barkley a lamentablement échoué, puis aux Portland Trail Blazers à partir de 1999. Une équipe qui venait d’atteindre les finales de Conférence… et de se faire balayer par les San Antonio Spurs, futurs champions.

L’arrivée de l’ailier multiple All-Star devait faire basculer la franchise de l’Oregon dans une nouvelle catégorie. Avec le géant Arvydas Sabonis, le ténébreux et talentueux Rasheed Wallace, mais aussi des valeurs sûres comme Damon Stoudemire, Steve Smith ou Dale Davis, la formation coachée par Mike Dunleavy était l’une des grandes favorites pour le titre. Et notamment grâce à l’impact de son vétéran superstar.

« Je pensais qu’il serait le genre de gars qui se la raconte, qui vient et agite ses sept bagues. Mais en fait non, pas du tout. Il était vraiment cool », raconte le Sheed à propos du membre de la ‘Dream Team’ de 92.

« Personnellement, il m’a beaucoup aidé. Il nous a beaucoup aidés. Nous formions une bonne équipe mais son leadership a fait la différence plusieurs fois dans la saison. Il a gagné certains matches pour nous en donnant de la voix dans le vestiaire. Il faut être fou pour ne pas écouter un gars qui vient de gagner six titres en étant un joueur majeur. »

"I thought he was going to be a little stuck-up, but he wasn't. He was a down-to-earth dude, and personally he helped me, he helped us."

