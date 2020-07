Après des rumeurs l'annonçant agacé par le documentaire The Last Dance, Scottie Pippen a pris la parole pour apaiser la situation.

Depuis la diffusion du documentaire The Last Dance, Scottie Pippen a fait l'objet de nombreuses rumeurs. Silencieux par rapport à cette série, il se serait montré passablement agacé par le portrait réalisé de lui par Michael Jordan. Et plusieurs sources américaines évoquaient donc une vraie fracture entre les deux hommes. Sans surprise, Pippen aurait eu du mal à digérer le fait d'être traité "d'égoïste" par son ex-coéquipier. Pour la première fois, le légendaire #33 des Bulls a accepté de répondre à ce bruit de couloir. Et il a surtout tenu à calmer le jeu.

"Pourquoi je me sentirais offensé par un événement survenu il y a 30 ans ? Je n'ai vraiment pas été énervé par tout ça.

Cela ne m'a absolument pas dérangé. Il s'agissait d'une opportunité pour la plus jeune génération qui n'avait pas vu ou connu le basket dans les années 90", a ainsi relativisé Scottie Pippen pour ESPN.

A l'image des propos tenus par Ron Harper et Horace Grant, la narration des événements de la part de MJ n'a pas toujours été appréciée par ses anciens partenaires. De son côté, Scottie Pippen ne semble donc pas donner de l'importance à The Last Dance. Tant mieux pour Michael Jordan, qui s'est mis quelques "amis" à dos malgré le succès populaire de ce documentaire.