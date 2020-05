Jerry Krause mérite du crédit pour sa construction des Bulls dans les années 90. Ses décisions ont fortement contribué aux six titres décrochés par Michael Jordan et les taureaux. Mais l’ancien GM était proche de faire une grosse erreur en 1994. Alors que MJ venait de prendre sa retraite, le dirigeant a cherché à échanger Scottie Pippen. Il avait même un accord avec les Sonics.

Shawn Kemp devait débarquer à Chicago tandis que Pippen faisait le chemin inverse, direction Seattle. Les Bulls récupéraient aussi le onzième choix de la draft 1994 et Ricky Pierce dans l’affaire. Hésitant parce que proche de Kemp, George Karl, le coach des Sonics, a appelé Jordan pour lui demander conseil. Il raconte leur discussion dans son livre, « Furious George ».

« Mike m’a dit de valider le transfert. Il m’a dit que Scottie rendrait les autres meilleurs et nous mènerait à un titre, ce que Shawn ne ferait jamais », confie l’entraîneur.

Karl était donc décidé. Mais la rumeur a commencé à enfler dans la presse. Et les supporteurs des Sonics, fans de l’intérieur explosif, ont protesté. Sous la pression, le propriétaire de la franchise a demandé à ses dirigeants de ne pas effectuer le transfert. Scottie Pippen est donc resté à Chicago.

On peut se demander ce que serait devenue une équipe avec l’ailier polyvalent, proche d’un niveau MVP à l’époque. Surtout avec une autre superstar comme Gary Payton à ses côtés. Surtout que le plan des Sonics était encore plus vaste. Une fois Pippen dans la poche, ils envisageaient de signer Horace Grant via la Free Agency et éventuellement de dénicher l’arrière All-Star Mitch Richmond via un trade.

Ça aurait été une sacrée « super team ». Peut-être même en mesure de jouer le titre dès 1995. Même si il aurait été difficile de contenir Hakeem Olajuwon sans pivot dominant. Quelle équipe défensive n’empêche, avec Payton et Pippen ! Michael Jordan serait-il revenu aux Bulls si son lieutenant n’était plus là ?

Seattle a finalement défié Chicago en finales en 1996. Avec Shawn Kemp. Et les Bulls de MJ et Pippen l’ont emporté en six manches. Un an après, Krause a une nouvelle fois tenté de se séparer de Scottie. Cette fois-ci contre le jeune Tracy McGrady. Mais Jordan a fait casser le trade…