Adam Silver sait appuyer là où ça fait mal. Il sait comment faire rêver les fans aussi. Et surtout ceux de Seattle. Cela fait maintenant plusieurs années que la NBA envisage de s’étendre, ce qui fait naître automatiquement l’espoir d’un retour des Sonics, franchise historique et prestigieuse mais disparue depuis le déménagement à Oklahoma City et la création du Thunder en 2008.

Bien que discutée, cette expansion de la ligue ne serait pas une priorité. Mais le COVID-19 a tout changé. Même les plans de la NBA.

« J’ai toujours dit que la ligue était destinée à s’étendre à un moment. On passe un peu plus de temps sur les analyses et les conséquences financières d’une expansion qu’avant le début de la pandémie », avoue le commissionnaire.

Il n’en fallait pas plus pour raviver l’idée de nouvelles franchises crées dans les années à venir. Et d’une en particulier. Parce que selon ESPN, « les Sonics seront en première ligne » dans ce cas tant attendu. Voilà qui ravirait de nombreux passionnés de basket.

Les Sonics ont été créés en 1967 avant de décrocher un titre en 1979. C’était l’une des équipes phares des années 90 avec notamment une finale disputée en 1996 – contre Michael Jordan et les Bulls – sous l’impulsion de Gary Payton et Shawn Kemp. Kevin Durant y a notamment débuté sa carrière en 2007. Il milite depuis pour le retour d'une franchise à Seattle. De nombreux joueurs sont d'ailleurs originaire de la région et espèrent retrouver les Sonics.

