Sekou Doumbouya a la confiance du coach… manque le temps de jeu

Que cette équipe des Detroit Pistons est étrange. Entre des choix de recrutement surprenants et une ligne directrice floue, il n’est pas simple de s’y retrouver dans les choix de l’équipe de Motown et Sekou Doumbouya semble lui aussi dans le brouillard.

Depuis le début de la saison, coincé derrière Blake Griffin et Jerami Grant au poste 4, il peine à trouver du temps de jeu pour pouvoir s’exprimer sur le terrain. Ses minutes sont en forte baisse depuis sa saison rookie (un peu moins de 12 minutes cette année contre presque 20 l’an dernier) et il a même écopé d’un vilain DNP-CD la semaine dernière, lors de la défaite face aux Milwaukee Bucks.

Sekou Doumbouya a lourdement postérisé Tristan Thompson !

Pourtant, son coach, Dwane Casey, affirme avoir confiance en lui et explique notamment apprécier particulièrement son attitude.

« Sekou n’a rien fait de mal », avançait Dwane Casey après que le jeune français se soit fait bencher. « Il travaille dur. Ce gamin est toujours le premier à la salle. L’an dernier, au même stade de la saison, il fallait qu’on s’assure de l’appeler pour qu’il vienne en avance aux entraînements. Maintenant, il est toujours dans les premiers arrivés et les derniers partis. »

Il faut dire que que Sekou Doumbouya n’est pas le seul jeune de l’effectif. Avec Killian Hayes (à qui on souhaite un prompt rétablissement après sa blessure), Saddiq Bey et Isaiah Stewart, notamment, ils sont plusieurs à vouloir se faire une place dans l’effectif et le club a semble-t-il décidé de ne pas tout leur donner, tout de suite. C’est en tout cas ce qu’explique Blake Griffin, qui joue cette année plus que jamais un rôle de mentor.

« Je sais que les fans veulent nous voir tanker et faire jouer les jeunes autant que possible pour qu’ils progressent, mais ne pas leur donner trop de temps de jeu est très important je pense », explique-t-il. « Je ne suis pas certain que les fans lambdas comprennent les subtilités de tout ce qui se passe dans une équipe, des entraînements à la préparation de match, en passant par les séances vidéo etc. […] Le coaching staff fait un excellent boulot en confiant à nos jeunes les responsabilités qu’ils peuvent endosser de façon à ce qu’ils avancent. Quand ils mériteront leurs minutes, ils les auront. »

L’objectif semble donc être de jongler entre deux impératifs : donner du temps de jeu aux jeunes, mais en les responsabilisant et en cherchant à leur faire gagne en efficacité et en rendement. Un équilibre complexe et qui explique certainement en bonne partie l’incapacité chronique qu’ont les Pistons à terminer les matches comme il le faut.

Malgré leur bilan compliqué (3-10), les Pistons n’ont quasiment jamais été largués à l’entame des quatrième quart-temps qu’ils ont disputés, mais ne réussissent pas pour l’instant à serrer le jeu dans le money time.

Les stats de Sekou Doumbouya pour l’instant reflètent bien cette inconstance, notamment dans la réussite aux tirs (34%). Mais encore une fois, Dwane Casey se veut rassurant. Après tout, Sekou n’a encore que 20 ans…

« Il faut qu’on trouve le moyen de lui trouver des minutes, que ce soit en le faisant jouer 3 ou en défendant en zone. L’objectif pour lui cette saison, c’est vraiment qu’il joue et il va dans la bonne direction. »

Espérons que ces paroles ne seront pas vaines et que, si la saison des Pistons ne décolle pas, le staff lâchera un peu la bride aux jeunes talents de l'effectif.