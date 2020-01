Sekou Doumbouya commence à se faire un nom et une réputation en NBA. Le jeune homme de 19 ans est le moins âgé du championnat mais ce n’est certainement le moins courageux. Il n’a pas froid aux yeux. Une confiance qui éclate au grand jour après ses 24 points inscrits la nuit dernière contre les Boston Celtics. L’ailier a terminé meilleur marqueur de son équipe et les Detroit Pistons l’ont emporté (116-103). Une performance qui s’inscrit dans la lignée de ses 8 bons matches dans la peau d’un titulaire. La franchise du Michigan s’est trouvé un nouveau chouchou. Et même ses coéquipiers sont conquis.

« C’est le prince. Vous verrez, dans cinq ans, il portera Detroit sur son dos », promet par exemple Markieff Morris.

La déclaration est sympa. Surtout que Morris joue au même poste mais ça ne l’a pas empêché de complimenter Sekou Doumbouya. Le natif de Conakry a encore beaucoup de chemin à parcourir mais quelle plaisir de le voir se faire une place en NBA !

Pour aller plus en profondeur, lire aussi : Sekou Doumbouya, le charme opère à Detroit (ICI)

Les highlights de Sekou Doumbouya cette nuit