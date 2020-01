A 19 ans et 23 jours, Sekou Doumbouya est devenu le deuxième plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à inscrit 24 points ou plus à 75% de réussite.

On vous a déjà pas mal parlé de Sekou Doumbouya ce matin, entre le CQFR et l'analyse de sa superbe forme avec les Detroit Pistons. Un petit détail nous avait échappé et c'est l'agence qui s'occupe de ses intérêts, Comsport, qui est venu le rappeler. Marquer 24 points à au moins 75% d'adresse dans un match NBA, qui plus est contre un adversaire aussi bon que les Boston Celtics sur leur parquet, n'est pas une performance anodine. Le faire alors que l'on n'est pas encore légalement majeur aux Etats-Unis, encore plus. A 19 ans et 23 jours, Sekou Doumbouya est ainsi devenu le deuxième plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à inscrit 24 points ou plus à 75% de réussite.

Le nom de celui qui a fait plus fort en termes de précocité permet de mesurer l'ampleur de cette performance. Le 8 avril 1997, Kobe Bryant avait inscrit pile poil 24 points à 9/11, lors d'une victoire à l'extérieur des Los Angeles Lakers sur le parquet des Golden State Warriors. Il s'agissait de la saison rookie du "Black Mamba", débarqué en NBA directement depuis le lycée. Kobe avait 18 ans et 7 mois.

En ce qui concerne strictement les Detroit Pistons, Sekou Doumbouya est tout simplement devenu le plus jeune joueur de leur riche histoire à atteindre la barre des 20 points, devant son coéquipier Andre Drummond et l'ex-Piston Stanley Johnson, aujourd'hui à Toronto.

