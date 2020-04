God Shammgod fête ses 43 ans aujourd'hui. L'occasion de décortiquer ce dribble magique qu'il a popularisé et qui porte son nom : le Shammgod move.

Le Shammgod move est un crossover plus sophistiqué que l’original, qui tient son nom d’une ancienne star des lycées et de NCAA originaire de New-York, God Shammgod. Mais l’ancien joueur des Wizards (1997-1999) n’est pourtant pas l’inventeur de ce dribble puisque le « Shammgod move » connu également sous le nom d’« El Latigo » ou de « The Whip » fut utilisé pour la première fois dans les années 1980 par le Croate Danko Cvjeticanin.

C’est la légende Dejan Bodiroga qui a permis de populariser ce dribble qui est devenu son signature move. De nombreux joueurs ont depuis adopté le « Shammgod move » dans leur panoplie offensive comme Chris Paul, Manu Ginobili ou Kyrie Irving.

Shammgod move : le mouvement

Le Shammgod move consiste à pousser la balle d’un côté puis la ramener avec la main opposée vers le côté inverse. Ex : Feintez un départ côté droit avec la main droite puis après votre premier dribble engagé, ramenez le ballon avec votre main gauche vers le côté gauche puis attaquez le cercle. Pour accentuer le mouvement, vos pieds doivent s’engager, vous pouvez feinter une course en réalisant des petits dynamiques avant de bloquer vos appuis et partir dans le sens inverse.

Shammgod move : les variantes

God Shammgod n’a peut-être pas inventé ce dribble mais il l’a bonifié en ajoutant ses spécificités et sa créativité pour rendre le mouvement plus attractif. Vous pouvez ainsi ramenez le ballon vers le côté inverse en le passant entre vos jambes ou en faisant un double Shammgod. (Voir la vidéo ci-dessous à partir de 3 min).

Shammgod move : entraînez-vous !

Pour maîtriser le Shammgod move, vous pouvez réaliser une routine de dribble en reproduisant le mouvement. Les appuis fixés au sol, réalisez un dribble avant main droite avant de ramener le ballon vers le côté gauche avec votre main gauche et ainsi de suite pendant 2 min sans vous arrêter. Ensuite, réalisez le mouvement en faisant des allers-retours sur toute une longueur de terrain. Profitez des parties de streetball pour essayer ce dribble afin de la maîtriser et de l’utiliser en match à la rentrée.